Operação prende suspeitos de quadrilha especializada em furtos a joalherias; um dos crimes totalizou R$ 500 mil

De acordo com a polícia, o objetivo da operação foi cumprir sete mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Dracena (SP).

A Operação Midas foi realizada contra suspeitos de integrarem uma associação criminosa especializada que praticou um furto em uma relojoaria no final do mês de março, no Centro, em Dracena.