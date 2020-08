Mais de 32 kg de maconha são encontrados pelo Baep em mata

A Polícia Militar apreendeu pouco mais de 32 quilos de maconha no Conjunto Habitacional José Rotta, em Presidente Prudente. A droga estava em uma mata do bairro e parte dela foi encontrada com o apoio de cão farejador. A ocorrência, que ainda resultou na prisão de um homem de 30 anos, foi registrada nesta segunda-feira (3).

Uma denúncia indicou que o indivíduo havia recebido uma grande quantidade de maconha e que a droga estaria escondida na mata do bairro, onde ele também reside. A delação ainda apontou que naquele momento o homem estaria na mata fracionando o entorpecente.

Militares do Oitavo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) foram até o local, desembarcaram da viatura e ficaram um tempo observando a movimentação. Em determinado momento, o denunciado saiu de dentro da mata e foi em direção à sua residência. A equipe o seguiu e abordou na entrada da casa.

Com o suspeito, nada de ilícito foi localizado, porém, após ser cientificado das denúncias e informado de que foi visto saindo da mata, o homem confirmou que estava fracionando a droga e levou os policiais até a mata.

Na área, o indivíduo indicou dois pontos. Em um deles foram localizados 28 porções de maconha, pesando 1,218 quilo, e logo próximo ele indicou mais oito tabletes médios de maconha, pesando 3,522 kg.

Neste momento, o cão farejador Samurai, do Canil Baep, já estava em ação e localizou quatro sacos de lixo contendo dentro o total de 34 tijolos de maconha, que após pesados totalizaram 27,815 kg.

O denunciado assumiu a propriedade da droga que havia indicado e alegou que os tabletes localizados pelo Canil não era seus. Contudo, a embalagem e a forma de acondicionar eram idênticas às outras.

A equipe da PM voltou à casa do indivíduo e, em vistoria, localizou no rack da sala a quantia de R$ 1.348 em notas diversas. O homem disse que tinha somente R$ 500 e que era do Bolsa Família. A esposa dele também não soube explicar a origem do dinheiro.

O casal foi conduzido à Delegacia Participativa da Polícia Civil, onde foi ratificada a voz de prisão por tráfico de droga em desfavor do homem.