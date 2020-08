Eixo SP entrega 36 viaturas para policiamento rodoviário da região

Veículos irão auxiliar na segurança de 1,2 mil quilômetros de rodovias no Interior paulista

O policiamento rodoviário no Interior paulista está equipado com novos veículos. A Eixo SP Concessionária de Rodovias disponibilizou 36 automóveis zero km que irão auxiliar no patrulhamento de rotina e ostensivo em uma malha de 1,2 mil quilômetros de rodovias que cortam municípios das regiões Central e Centro-Oeste.

A entrega foi oficializada na manhã desta terça-feira, 4, em ato solene que contará, por teleconferência, com a participação do diretor-presidente da Eixo SP, Sergio Santillan, e do superintendente de Operações, Paulo Balbino. Também participarão o vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia; secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Neto; Comandante da Polícia Militar Rodoviária, Coronel PM Lourival da Silva Junior; diretor-geral da ARTESP – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, Milton Persoli; Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, Tenente Coronel PM Adriano Aranão e a Comandante do 3º BPMRv, Coronel Katia Regina Firmino Christofalo.

Dos veículos, 26 são destinados ao 2º Batalhão de Bauru. Para o comando são designadas duas viaturas Toyota Corolla, outras duas GM Trailblazer para o uso tático e ostensivo e 22 GM Spin para o patrulhamento de rotina. Já o 3º Batalhão de Araraquara tem sua frota incrementada com 10 novas viaturas, com três sedans Corolla, um utilitário Trailblazer e seis minivans Spin.

Investimento

A nova frota da PMRv totaliza um investimento de R$ 3 milhões da Eixo SP na segurança rodoviária. Os veículos são entregues prontos para uso, com identificação visual, GPS, radiocomunicador e terminal de consulta ao banco de dados.

A destinação destes recursos consta no PII – Programa Intensivo Inicial, que prevê investimentos pela Eixo SP nos 1.273 quilômetros de extensão das 12 rodovias que administra, de São Carlos, na região Central, até Panorama, no extremo Oeste do Estado.

De acordo com o vice-governador, Rodrigo Garcia, a frota cumprirá uma função essencial no Interior de São Paulo. “Esta é mais uma entrega da Eixo SP que demonstra o quanto o programa de concessão de rodovias paulistas tem sido um modelo vitorioso. Agora, a fiscalização nas rodovias será ainda mais efetiva”, destaca.

Sergio Santillan enfatizou que a entrega das viaturas marca o segundo mês de operações da Eixo SP. “Neste período já entregamos mais de 130 quilômetros de faixas recuperadas. E nossa estrutura telecom, por meio de uma rede de fibramento ótico está em curso para que, em breve, o serviço de inteligência do policiamento rodoviário possa contar com o monitoramento das rodovias por câmeras. Essa parceria de sucesso entre a Eixo SP e a corporação já está concretizada e teremos muitos avanços na segurança rodoviária”, acrescenta.

Para o Coronel PM Lourival da Silva Junior, a tecnologia será a grande aliada no policiamento dos 1.273 quilômetros administrados pela Eixo SP. “Essa integração entre a Concessionária e a PMRv já é plena. Em breve contaremos 24h com a integração entre o CCO e as bases rodoviárias, o que irá dar dinamismo no atendimento às ocorrências”, concluiu.