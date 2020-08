Cine Drive-in começa nesta quarta em Adamantina; confira as atrações da semana

Uma das atrações mais comentada nas últimas semanas já tem data de início: 5 de agosto. A partir de quarta-feira o recinto poliesportivo de Adamantina recebe o Cine Drive-in, com grandes filmes e shows musicais.

Cada um dentro do seu carro poderá aproveitar a magia do drive-in, que voltou a ficar na moda em todo o país, com a segurança necessária imposta pela pandemia de Covid-19. “Muitas vezes ficamos focados apenas nas consequências da doença, e é necessário estamos em alerta, nos proteger, porém, também necessitamos de entretenimento. E o evento tem este objetivo, ser uma opção diferente de diversão, sem descuidar do coronavírus”, disse Edgar Pereira, um dos idealizadores da ação.

São disponibilizados 50 vagas por dia, pelo preço de R$ 50 por carro. Além da exibição do filme, haverá um show musical, cada dia um estilo. E ainda drive-thru de alimentação, com a venda de alimentos e bebidas no local.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Dia 5 (quarta-feira) – Dia solidário em prol da ARCA (Associação dos Renais Crônicos de Adamantina)

Abertura dos portões: 20h

Sessão: 20h30

Filme: Godzilla 2 – Rei dos Monstros (Classificação 12 anos)

Dia 6 (quinta-feira)

Abertura dos portões: 19h

Sessão: 19h30

Filme: Liga da Justiça (Classificação 12 anos)

Show: 21h30

Atração: QuintaNeja (Ao vivo)

Dia 7 (sexta-feira)

Abertura dos portões: 19h30

Sessão: 20h

Filme: Aquaman (Classificação 12 anos)

Show: 22h30

Atração: Pop Rock Banda (Ao vivo)

Dia 8 (sábado)

Abertura dos portões: 19h30

Sessão: 20h

Filme: Annabelle – De volta para casa (Classificação 14 anos)

Show: 22h30

Atração: Eletrônico DJ (Ao vivo)

Dia 9 (domingo)

Abertura dos portões: 17h

Show: 17h30

Atração: Show de Pagode (Ao vivo)

Sessão: 20h30

Filme: O Extraordinário (Classificação 10 anos)

INFORMAÇÕES E ENTREGA DE ALIMENTOS

Rádio Life FM: Av. Antônio Tiveron, 952 – Vila Jamil de Lima

Telefones: (18) 99705-1079

Ilumilight Eventos: Rua Rui Barbosa, 175 – Centro

Telefones: (18) 99661-1339 ou 3522-1339