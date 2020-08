Caminhão-cegonha carregado com carros de luxo tomba em rodovia

Um homem, de 41 anos, ficou ferido após acidente com um caminhão-cegonha, na tarde desta terça-feira (4), em uma curva na BR-376, em Mauá da Serra. O veículo transportava carros de luxo da Volvo no momento que o acidente aconteceu, no quilômetro 300 da rodovia.





A vítima foi socorrida por uma ambulância da CCR Rodonorte, concessionária que administra o trecho e encaminhada até ao Hospital da Providência, em Apucarana.

O motorista conduzia um veículo, com placas de São Paulo, com mais de 23 metros de comprimento. Pelo menos 8 carros zero quilômetro foram destruídos por conta do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) sinalizou a pista até a retirada dos veículos. As causas do acidente serão investigadas.