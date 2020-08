Armário e bicicleta caem de veículo e causam acidente em rodovia

Uma motorista, moradora de Quatá (SP), ficou ferida após um acidente na Rodovia Manílio Gobbi, entre Paraguaçu Paulista e Assis, na noite desta segunda-feira (03). Ela perdeu o controle da direção do veículo após se deparar com um armário e uma bicicleta caídos pela pista.

De acordo com informações colhidas no local, dois veículos, sendo marido e mulher, cada um em seu carro, seguiam pela rodovia, sentido Assis-Paraguaçu, quando o homem, que viajava no carro da frente, se deparou com o armário e a bicicleta caídos. Ele chegou a passar por cima do armário e ao olhar pelo retrovisor viu a esposa tentando desviar, mas capotou o veículo.

O veículo da mulher parou no acostamento com as rodas viradas para cima. Ela foi arremessada para fora do veículo e ficou no meio da pista. Por sorte, não passavam outros veículos no momento do acidente.