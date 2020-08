São Paulo ultrapassa 560 mil casos do novo coronavírus

Com 1.533 novos casos e 48 óbitos registrados nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo soma agora 560.218 casos confirmados do novo coronavírus, com 23.365 mortes. Às segundas-feiras, o número de novos casos e de novas mortes costuma ser sempre menor por causa de um atraso que ocorre nas notificações durante os finais de semana.

Apenas três dos 645 municípios do estado não registraram algum caso do vírus: Arco-Íris, Florínea e Ribeirão Corrente.

Há 5.570 pessoas internadas em estado grave em todo o estado em casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus, além de 7.486 pessoas internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está em torno de 61,6% no estado e de 59,9% na Grande São Paulo.

Ao final do mês de julho, São Paulo conseguiu se manter dentro das projeções feitas pelo Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. O Centro havia calculado que o estado teria, até o dia 31 de julho, entre 21 mil e 26 mil óbitos e entre 510 mil e 600 mil casos confirmados da doença.