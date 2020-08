Por meio de questionário online, Secretaria de Educação de Adamantina busca ouvir opinião dos pais

Professores enviarão o link para as respostas por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp

Diante do momento atípico que o Brasil está vivenciando devido a pandemia e a necessidade do ensino remoto, a Secretaria de Educação de Adamantina deseja conhecer a opinião das famílias e para isso, elaborou um questionário para colher esses comentários.

O questionário que é digital será disponibilizado para as famílias por meio de um link no whatsapp que será enviado pelo professor de cada turma. “Ressaltamos a importância de ser respondido, pois através dele traçaremos algumas diretrizes para o ensino no município”, afirma o secretário de educação, Osvaldo José.

Caso a família tenha dificuldade para acessar ou para responder o questionário, a pasta orienta que apenas um representante da família procure a unidade escolar da criança para sanar esses problemas. O questionário deve ser respondido do dia 03 ao dia 07 de agosto.

A Secretaria de Educação ainda lembra que os alunos devem realizar as atividades que vêm sendo propostas pelos professores.

“Nossos professores têm se empenhado e se dedicado muito para que seus filhos não percam o vínculo com a escola e a aprendizagem. Essas atividades são de fundamental importância para o ano letivo de 2020. Contamos com a parceria das famílias e qualquer dificuldade os professores e a equipe gestora da escola estão à disposição para orientá-los”, finaliza o secretário.