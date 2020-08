Polícia prende grupo suspeito de ajudar na fuga de criminosos que atacaram bancos em Botucatu

A polícia prendeu na manhã desta segunda-feira (3) quatro mulheres e um homem suspeitos de ajudarem na fuga dos criminosos que explodiram uma agência bancária e aterrorizaram os moradores de Botucatu (SP) na semana passada.

De acordo com o delegado seccional, Lourenço Talamonte Neto, depois do ataque e confronto com a polícia, muitos criminosos fugiram a pé e ficaram escondidos na cidade, aguardando que parte da quadrilha voltasse para buscá-los.

“Como houve o confronto no dia dos fatos, muitos dos marginais fugiram a pé, estavam escondidos. E essa parte da quadrilha com certeza deu apoio após a fuga para pegar esse pessoal”, conta o delegado.

A polícia informou que um casal com uma criança e mais um rapaz foram parados em uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária no pedágio de Itatinga, e depois foi descoberto que eles poderiam estar envolvidos no apoio aos criminosos do ataque em Botucatu.

Em seguida, segundo o delegado, outros dois carros pararam no local e o rapaz entrou em um dos veículos, fugindo com mais três mulheres sentido São Paulo. Houve perseguição e o grupo foi abordado novamente em Boituva. O homem conseguiu fugir por uma área de mata.