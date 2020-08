Leo Chaves diz que não voltará a fazer dupla com o irmão

Leo Chaves descartou a possibilidade de voltar a fazer dupla com o irmão. O cantor bateu um papo no Instagram de Renato Sertanejeiro e declarou que está muito bem na carreira solo e que não pretende voltar a cantar com Victor.

“Não e nem tão cedo. Estou muito feliz com a minha carreira solo e ele também. A gente voltou a alimentar a relação de irmão, algo que se perdeu com a carreira”, explicou.

A dupla sertaneja se desfez depois de Victor ser acusado pela ex-mulher de agressão física. Poliana chegou a publicar um vídeo em que é empurrada por ele em um elevador, enquanto estava grávida. Victor usou as redes sociais para ironizar a situação.

Leo Chaves também disse que a relação com o Victor estava desgastada. “O meu chão e o de Victor estava bastante trincado. A gente não se separou à toa”, disse.