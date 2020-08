Corinthians vence e vai em busca do tetra Paulista

A vitória foi sofrida, como gosta boa parte da torcida corinthiana. O gol da vitória veio aos 26 minutos do segundo tempo. Éderson chuta de fora da área, e o goleiro Kewin não consegue evitar que a bola estufe as redes. O Timão aguarda agora o vencedor de Palmeiras e Ponte Preta, que jogam a partir das 19h deste domingo (2), para saber quem o enfrenta na busca pelo título do Campeonato Paulista (que pode ser o quarto consecutivo do Timão).

A partida realizada na Arena Corinthians, neste domingo (2), começou com uma homenagem às vítimas do novo coronavírus (covid-19). O primeiro tempo terminou sem gols, graças ao goleiro Cássio e ao travessão. Na segunda etapa, a equipe de Tiago Nunes voltou mais ofensiva e, aos 14, ficou com um a mais em campo, após a expulsão de Juninho. A partir de então a pressão corintiana aumentou, e a equipe do interior, que perdeu 18 jogadores durante a paralisação da competição por conta da pandemia, acabou sofrendo o gol decisivo. Melhor para a equipe do Parque São Jorge, que saiu da beira da eliminação para um final histórica, na qual busca o tetra paulista.