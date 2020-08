Confira os cursos online que serão disponibilizados no mês de agosto

“Produção Cultural”, “Fotografia e Percepção Ambiental” e “Contando o Contado” são as temáticas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Oficinas Culturais e POIESIS realizará no mês de agosto mais três oficinas culturais.

Uma das oficinas oferecidas é a de “Produção Cultural”. Os interessados tem até o dia 7 de agosto para efetivar a inscrição por meio do https://forms.gle/HkRuY9q5MZBAT9aU7

Nessa atividade, os participantes aprenderão sobre as práticas atuais do mercado de eventos desde o planejamento até a pós-produção. As aulas serão ministradas a partir do dia 18 de agosto todas as terças e quintas-feiras das 18h às 20h.

Os amantes de fotografia tem a oportunidade de participar da oficina “Fotografia e Percepção Ambiental”. As aulas ministradas visam despertar a percepção ambiental por meio da linguagem fotográfica. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de agosto pelo link https://forms.gle/xwwZjhhmveF5ytsPA

Aqueles que gostam de contar histórias também tem a oportunidade de aperfeiçoar essa atividade sem sair de casa por meio da oficina “Contando o Contado”. A atividade objetiva destacar a importância e as técnicas de contação de histórias. Serão formadas duas turmas com 30 participantes. As inscrições estão abertas até o dia 9 de agosto por meio do link https://forms.gle/wYfmMjorpVxiY5u17