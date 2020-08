Polícia recupera mais de R$ 1,5 milhão levados por quadrilha que atacou agências em Botucatu

Segundo o delegado seccional, é prematuro afirmar que o crime está relacionado com facções criminosas, mas essa ligação será investigada, assim como a possibilidade do bando ter cometido outros crimes semelhantes na região, como o ocorrido em Ourinhos em maio

“Muito prematuro para falar [sobre ligação com facções criminosas]. A gente coletou muita coisa nos locais dos confrontos, material para DNA, sangue que tinha nos veículos. Tudo vai ser analisado. Logicamente que a gente faz uma comparação com outros crimes que ocorreram no interior de São Paulo para saber se há vínculos com outros crimes que tiveram aqui”, destaca.

A polícia investiga também a atuação da quadrilha em outros tipos de crime, como tráfico de drogas, mas o delegado acha difícil que a ação tenha sido uma retaliação a recentes apreensões realizadas na região, como a fiscalização em Itatinga que apreendeu mais de meia tonelada de cocaína no dia anterior ao ataque.