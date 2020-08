Homem fica preso em ferragens e é socorrido de helicóptero após acidente

O acidente envolveu dois veículos e ocorreu por volta 13h30 no sentido Centro da Rodovia Heitor Penteado, próximo à saída para a Rodovia D. Pedro I. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram ao local para atender as vítimas.

De acordo com a equipe de enfermaria do Águia, o jovem de 26 anos estava no carro da frente e sofreu um trauma de tórax. Os bombeiros removeram a vítima do veículo e o helicóptero fez a transferência ao Hospital de Clínicas da Unicamp.

As outras três vítimas foram transferidas por terra pelo Samu e Bombeiros. Duas estavam com ferimentos leves e deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Anchieta. A terceira pessoa foi levada para hospital particular.