Zezé Di Camargo & Luciano lideram ranking de famosos que mais aparecem nos comerciais de TV

Se você acha que Zezé Di Camargo e Luciano estão presentes sempre que você liga a televisão, está mais do que certo. A dupla sertaneja não só aparece cantando seus sucessos em programas de auditório, mas também lidera o ranking de famosos com maior presença na hora do intervalo.

De acordo com análise da consultoria Controle da Concorrência, eles são os artistas que tiveram o maior número de inserções em comerciais de TV no primeiro semestre de 2020, à frente de Rodrigo Faro, Luciano Huck, Anitta e Neymar.

O levantamento, que é feito desde 2015, mostrou que durante esse período os irmãos apareceram em mais de 5.300 comerciais, todos da rede de móveis populares Marabraz, da qual são garotos-propaganda desde 1998.