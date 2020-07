Trabalho de delegada de Adamantina tem destaque em nível de Estado

A Delegada de Polícia Assistente da Delegacia Seccional de Adamantina, Drª Laíza Fernanda Rigatto Andrade, recebeu destaque junto à Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo devido ao seu trabalho de conscientização sobre bullying junto às crianças e adolescentes da comunidade de Adamantina e região.



Tal trabalho, realizado por meio de palestras, teve efusivo reconhecimento por parte da citada Associação, que entrevistou a Delegada dando abertura ao programa “Polícia Civil de Valor”, projeto que tem por objetivo prestigiar e divulgar boas práticas dos Delegados de Polícia.



Na entrevista, Drª Laíza destacou o empenho em conscientizar as crianças e adolescentes da região de Adamantina sobre o bullying, suas práticas e consequências, sendo agraciada com o reconhecimento de seu esforço junto à comunidade como boa prática de Polícia Judiciária.