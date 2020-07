Polícia Militar apreende menor com tabletes de maconha em Adamantina

A Polícia Militar de Adamantina apreendeu um menor (17 anos de idade), pelo ato infracional de tráfico de entorpecentes por volta das 19h30 desta quinta-feira (30).

Segundo informações obtidas pela reportagem do Adamantina Net junto à Polícia, o flagrante ocorreu na Rua Pernambuco, no Jardim Brasil, onde após várias denúncias de que o menor estaria praticando a venda de drogas em sua residência, os policiais militares se deslocaram para a averiguação e localizaram sete porções de maconha embaladas e prontas para a venda.

Com o apoio do Canil Setorial, a Cadela PM Brenda localizou mais dois tabletes da mesma droga ao lado do muro da residência.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor que foi conduzido até o Plantão Policial onde o delegado plantonista deliberou pelo seu recolhimento na Cadeia Pública onde aguarda determinação judicial.