Obras no Parque dos Pioneiros devem ser concluídas em até 60 dias

A obra realizada pela administração Márcio Cardim no Parque dos Pioneiros – que está colocando um fim em um problema que se arrasta há décadas e sem solução – está perto de ser concluída e assim, entregue para a população de Adamantina e região.

Segundo o prefeito Márcio Cardim e secretário de Obras Welington Zerbini, já foram solucionados os problemas de canalização do parque e agora são executadas obras paralelas e secundárias que vão garantir que o local não sofra alagamentos em ocasiões de fortes chuvas que possam atingir o município.

O local está sendo nivelado e recebendo ainda o plantio de grama, além de dois campos de futebol médio que serão construídos em local já escolhido do parque.

O prefeito Márcio Cardim parabenizou o esforço da Secretaria de Obras e dos funcionários da municipalidade, do qual, segundo o chefe do executivo, “não seria possível realizar esta grande obra sem o empenho dos mesmos”.

Ainda serão construídas calçadas dentro do Parque dos Pioneiros para que as pessoas possam caminhar com segurança.

A previsão da Secretaria de Obras é de que todos os serviços sejam concluídos em até 60 dias.