Nota – Prefeitura pede que munícipes respeitem interdições temporárias em ruas que foram recapeadas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, vem executando o serviço de recapeamento asfáltico em alguns pontos da cidade com recursos próprios. Até o momento, a ação foi realizada no pátio da feira, na Avenida Francisco Bellusci, no Jardim Brasil e no Jardim Adamantina.

Após o recapeamento, as ruas são fechadas, pois é necessário que a lama asfáltica seque. Apesar disso, motoristas tem desrespeitado as interdições realizadas pela Prefeitura e invadido o local antes mesmo dele ser reaberto para a circulação, danificando o serviço executado, resultando em prejuízos aos investimentos.

Essa situação já foi observada tanto na Avenida Francisco Bellusci quanto no Jardim Adamantina. A Prefeitura de Adamantina pede a compreensão dos munícipes e explica que a interdição é temporária e necessária, pois caso contrário, o serviço não atingirá o efeito esperado que é a melhoria da rua.