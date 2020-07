Moto furtada é recuperada pela Polícia Militar de Adamantina

A Polícia Militar de Adamantina recuperou uma moto que havia sido furtada na noite desta quinta-feira (30), em Pacaembu.

Segundo informações apuradas pelo Adamantina Net junto à Polícia Militar, a equipe em serviço estava em patrulhamento pelas imediações do Terminal Rodoviário quando deparou-se com uma motocicleta ocupada por dois indivíduos em atitude suspeita e com as placas do veículo caindo.

Ao notarem a aproximação da viatura de Polícia, ambos empreenderam fuga adentrando o estacionamento do Terminal Rodoviário e ao transpor a calçada que dá acesso ao pátio da Feira Livre, acabaram caindo com a motocicleta e saíram correndo tomando rumo ignorado.

Viaturas das cidades vizinhas, equipes do Comando de Grupo Patrulha e Força Tática empenharam-se na busca aos indivíduos, porém, sem êxito em localizá-los até o momento.

Em pesquisa via Centro de Operações da Polícia Militar – (COPOM), os militares constataram o furto da motocicleta que havia ocorrido em Pacaembu horas antes da localização da mesma em Adamantina. O proprietário foi acionado e compareceu no Plantão Policial para a retirada da mesma.