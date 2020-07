Funcionários da SELAR restauram pintura da pista de Skate do Parque dos Pioneiros

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina (SELAR), através de uma ação de seus funcionários proporcionaram a revitalização da pintura da pista de Skate do Parque dos Pioneiros.

A praça esportiva do parque vem ganhando novas opções de esporte e lazer, quadras de areia, campo de grama sintética e a construção de uma quadra poliesportiva com as modalidades (futsal, voleibol, handebol e basquete).

Recentemente a praça recebeu a troca do sistema de iluminação por lâmpadas de LED para melhor visibilidade dos usuários do local.

Desta forma a praça esportiva e as demais dependências do Parque dos Pioneiros vem sendo totalmente remodelada para receber a população com maior conforto e segurança, além de várias opções para a pratica de diversas modalidades esportivas.

“O Parque dos Pioneiros hoje, é a menina dos olhos de ouro da população e sem dúvida será o local ideal para a prática de atividade física, lazer e entretenimento”, ressaltou o secretário de Esportes Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiu”.