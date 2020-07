Enfermagem promove I Ciclo de Palestras On-line dias 3, 5 e 7 de agosto

O curso de Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promove o I Ciclo de Palestras On-line nos dias 3, 5 e 7 de agosto. As inscrições gratuitas estão disponíveis no link https://tinyurl.com/y3xbnnpr e são abertas a alunos, egressos e profissionais da saúde.

“As inscrições são limitadas de acordo com a capacidade de participantes pela plataforma Google Suite para 250 inscritos. Abrimos o convite aos profissionais da saúde visto a importância e relevância dos temas, aproximando a comunidade das ações de ensino e extensão da UniFAI”, explica a coordenadora do curso de Enfermagem, Profª Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli.

Conforme a coordenadora, os temas foram pensados e definidos de acordo com a centralidade dos profissionais da enfermagem na pandemia de Covid-19.

“Além disso, o evento busca o aperfeiçoamento acadêmico à formação de profissionais técnicos, científicos, generalistas com competências e habilidades para o exercício profissional”, acrescenta.

A participação confere certificação ao final de cada noite de palestra por meio da plataforma: “Os links de cada palestra serão enviados por e-mail aos inscritos no dia do respectivo evento”.

Programação

O tema do dia 3 versará sobre os “Desafios da pandemia e o compromisso com a saúde mental”, a ser ministrado pela enfermeira Débora Maria Salimon Pinto, especialista em Atuação Docente em Saúde, Atuação em CAPS II com ênfase em Saúde Mental.

No dia 5, o enfermeiro, doutor em Ciências da Saúde e editor associado da revista Enfermagem em Foco do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Luciano Garcia Lourenção, irá ministrar sobre “A investigação científica na formação do aluno e importância da prática profissional”.

Já na sexta-feira, dia 7, a temática do “Empoderamento em tempos de pandemia” será abordada pela enfermeira, doutora em Ciências da Saúde, embaixadora honorária da Federação Mundial de Enfermeiros em Cuidados Intensivos (World Federation of Critical Care Nurses – WFCCN) e uma das fundadoras da Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva (Abenti), Renata Pietro.

Todas as palestras terão início às 19h30 na Plataforma Google Meet.