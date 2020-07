Dois caminhoneiros morrem e motociclista fica ferido em acidente

O trecho sentido São Paulo foi liberado e registrou lentidão de cerca de 10 km.

De acordo com a Intervias, concessionária que administra o trecho, uma das carretas seguia sentido interior quando atravessou o canteiro central e colidiu de frente com a outra carreta, na altura do km 182, próximo à praça de pedágio.

Uma moto que seguia sentido capital, onde ocorreu o acidente, também foi atingida. A colisão frontal causou um incêndio, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Os motoristas das carretas morreram carbonizados. As identidades deles não foram divulgadas.

Ainda segundo a concessionária, o motociclista foi socorrido com vida e encaminhado a um hospital de Leme. O estado de saúde dele não foi divulgado.