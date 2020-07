ARTIGO: PROVÍNCIA, PANDEMIA E MERCADO…

Pode-se afirmar que o cenário atual em tempo de PANDEMIA está mais incerto do que nunca para o MERCADO em tempo de pós-globalização organizacional…

Porém, não se pode descartar o avanço do COVID-19 nos quatro cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA neste contexto das MENTES BOVINAS e tudo mais em meio ao tudo de menos…

Entretanto, torna-se importante e fundamental a continuidade das políticas públicas nas áreas estadual e municipal, tendo em vista que na esfera federal não existe compromisso do atual governo e ponto quase final…

Também, as denominadas MENTES BOVINAS continuam seguindo o toque do BERRANTE do BOZZO com seus COISOS e COISAS, bem como, os/as seguidores/as em terras provincianas…

Se bem que na maioria das vezes, escrever sobre tais idiotices é continuar CHOVENDO NO MOLHADO ou PATINANDO sempre no mesmo lugar, todavia, ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA, TANTO BATE ATÉ QUE FURA…

Alguns nomes estão em cima da mesa visando às próximas eleições para o EXECUTIVO e o LEGISLATIVO da PROVÍNCIA, desta forma, TODO CUIDADO É POUCO com os diversos cantos das sereias (sic) em tempo de REDES SOCIAIS…

Outra coisa desta mesma coisa, também, pode ser o COISO entre os tantos COISOS que estão circulando pelos diversos cantos provincianos, está mediado e patrocinado pelo eterno VIGILANTE PROVINCIANO…

Tais desencontros fazem parte deste cenário local e tudo pode continuar na mesmice de sempre em nome disto ou daquilo, tendo em vista a predominância das TROCAS NADA SIMBÓLICAS entre os interesses predominantes…

Assim, daqui pra frente tudo pode acontecer neste meio dominado pelo PODER em nome do PODER com o PODER…

Neste contexto plural para o MERCADO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, talvez seja necessário uma ANÁLISE DE CONJUNTURA para uma aproximação com o cenário provinciano…

Todavia, pelo andar desta CARRUAGEM, anda, considerando que a mesma está sendo comandada pelas MENTES BOVINAS de sempre, pode-se projetar um FUTURO sem PRESENTE e muito menos com PASSADO…

De acordo com a maioria dos ANALISTAS, ainda, representando todas as áreas do MERCADO em tempo de pós-globalização do COVID-19, o denominado MUNDO que existia antes da PANDEMIA, nunca mais será o mesmo depois…

Portanto, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

____________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.