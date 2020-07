Secretaria de Saúde de Adamantina recebe mais um veículo

Emenda parlamentar para aquisição do carro foi destinada pelo então deputado federal Beto Mansur

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu mais um veículo. A emenda parlamentar para aquisição do carro foi destinada ao município pelo então deputado federal Beto Mansur.

O veículo será usado pela pasta na execução de atividades tanto dentro da cidade quanto em atividades externas. O valor da emenda para aquisição do mesmo foi de R$66 mil.

Adamantina também receberá do então deputado federal Beto Mansur mais uma emenda que será empregada na aquisição de mais uma ambulância para o município.

Nos últimos dias, a Prefeitura de Adamantina adquiriu um veículo para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). No CREAS, o carro já está sendo usado para a realização de visitas e a verba destinada para a compra é oriunda do Governo Federal, recurso do Bloco de Proteção Social de Média Complexidade.

O Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN) também recebeu um veículo. O utilitário foi adquirido por meio do convênio firmado entre o município e o órgão estadual. O utilitário será empregado em todas as ações realizadas pelo DEMTRAN em Adamantina.