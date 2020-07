Com recursos do MIT, Praça Euclides Romanini começa a receber melhorias

Recurso também foi utilizado para iluminação no Parque dos Pioneiros

Adamantina foi classificada como Município de Interesse Turístico (MIT) em 2019 pelo Governo Estadual, por meio da Lei 16.938, de 26 de fevereiro de 2019.Tal classificação, possibilitou que a cidade pleiteasse recursos em investimentos de infraestrutura e melhorias turísticas.

Um dos pontos beneficiados na cidade com o repasse desse recurso é a Lagoa dos Patos que está instalada na Praça Euclides Romanini. No local, serão investidos do recurso do MIT R$80 mil mais o montante de R$13.561,25 em contrapartida para a reforma do alambrado e para adequação do sistema de drenagem da lagoa.

A empresa vencedora da licitação já deu início às obras no local. A mesma promoveu a retirada do alambrado antigo, fez a instalação do novo e as ações prosseguem no local.

Parque dos Pioneiros

Além da praça Euclides Romanini, a Prefeitura de Adamantina também investiu o valor de R$315.930,31 mil em recursos do MIT e mais R$24.126,44 de contrapartida para a implantação de iluminação de led nas quadras, parquinho e academia ao ar livre. As adequações no local já foram finalizadas.