Operação policial em Adamantina aborda 60 veículos e detém traficantes

A Polícia Militar de Adamantina desencadeou uma grande operação de combate ao crime na Cidade Joia nesta quinta-feira (30), que foi encerrada poucos minutos antes da postagem desta reportagem.

Segundo apurado pela reportagem do Adamantina Net, a operação contou com várias equipes policiais divididas em pontos estratégicos da cidade, apoio do Canil Setorial, empenho da Base Comunitária Móvel da Polícia Militar, Rocam e outros dispositivos visando dar maior suporte ao trabalho da corporação.

NO ÂMBITO DO TRÂNSITO



Na operação foram abordados 31 carros e 29 motocicletas. 10 autos de infração de trânsito foram lavrados, três motos e um veículo foram apreendidos e recolhidos no pátio do Detran.

TRÁFICO DE DROGAS

Várias pessoas foram abordadas e tiveram seus documentos checados via COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar.

Três pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas, duas delas menores de idade.

Foram apreendidas 51 porções de maconha em uma primeira ocorrência e mais dois tijolos e seis invólucros da mesma droga em uma segunda intervenção que inclusive está em andamento a sua apresentação neste momento no Plantão Policial de Adamantina. Todos os detidos tiveram a prisão lavrada e permanecem à disposição da Justiça.

Em conversa com a reportagem do Adamantina Net que durante todo o dia acompanha esta operação policial, o Capitão PM Bressan, destacou que esta ação da Polícia Militar de Adamantina visa manter os baixos índices criminais no município e ainda aumentar a presença policial e a sensação de segurança aos cidadãos de bem da Cidade Joia.

Vale ressaltar que ações como esta também foram realizadas nas cidades que estão subordinadas à 2ª Companhia de Polícia Militar com sede em Adamantina.