UniFAI promove Congressos Científicos 2020 na modalidade on-line

Eventos via Google Meet serão realizados de 29 a 31 de outubro

Devido à pandemia de Covid-19, os Congressos Científicos do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) serão realizados virtualmente neste ano. De 29 a 31 de outubro (de quinta-feira a sábado) ocorrerão as apresentações do 14º Congresso de Iniciação Científica de nível universitário (XIV CIC), do 13º Congresso de Iniciação Científica direcionado a estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico (XIII CIC Júnior), e ainda a 10ª edição do Congresso de Pesquisa Científica voltado a graduados, professores e pesquisadores (X CPC). As inscrições gratuitas terão início no próximo dia 3 de agosto em unifai.com.br/cic2020.

“A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação apresentou ao reitor, Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva, uma proposta para manter o evento. Ele apoiou e levou ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UniFAI, o qual aprovou o projeto de CIC UniFAI on-line”, explica o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. José Aparecido dos Santos.

Segundo o docente, os eventos manterão as características do tradicional, quando as salas eram divididas por aderência de temas e áreas de conhecimento.

“No CIC virtual, iremos montar as salas na Plataforma Meet e divulgar aos inscritos. No dia e horário, os participantes, em casa ou na escola, entram nas salas programadas e as bancas avaliadoras dirigem as apresentações. No momento oportuno, iremos divulgar um tutorial de como montar e apresentar os trabalhos”, afirma.

Edição comemorativa do CPC

Mesmo on-line, a pró-reitoria decidiu manter a programação especial de 10 anos de existência do Congresso de Pesquisa Científica (CPC). O objetivo desta edição é oferecer atividades aos docentes das redes estadual e municipal de ensino, que forem orientadores de trabalhos do CIC Júnior.

“Projetamos organizar palestras, oficinas e workshop aos professores que orientarem trabalhos no CIC Jr. Para essa orientação mais a participação das atividades do CPC será emitido um certificado que conta pontos na evolução funcional do docente. Consideramos importante valorizar o trabalho dos professores que sempre apoiaram os Congressos Científicos da UniFAI e incentivam a participação de seus alunos”, relata.

Jornada de Robótica

Integrante do Congresso de Iniciação Científica Júnior (XII CIC Júnior), a II Jornada de Robótica também será mantida remotamente a fim de valorizar a tendência no ensino em partir para a inovação, técnica e principalmente automação.

“Esta modalidade acontecerá nos mesmos moldes do ano passado. As equipes ou participante individual montará um vídeo ou apresentação de seu trabalho e na Plataforma Meet, em dia e horário programados, apresentará seu projeto”, conta o pró-reitor de Pesquisa.

Apenas a Jornada de Lançamento de Foguetes não será possível manter na programação deste ano, pois demandaria concentração de pessoas ou uma logística na qual a comissão organizadora teria que se deslocar a outras cidades: “Ponderamos e consideramos pertinente deixar para outro momento”.

Premiação

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, a menção honrosa destinada aos melhores trabalhos será mantida: “O que é um prêmio valioso e enriquece o currículo dos premiados”. Quanto aos prêmios atribuídos a cada área, a comissão organizadora mantém uma negociação com possíveis apoiadores culturais. Por hora, os prêmios garantidos aos melhores trabalhos são: um tablet, 40 fones de ouvidos e pen drives.

O período de inscrições será de 03 de agosto a 26 de setembro. “Estamos atuando nos últimos ajustes na página do CIC para receber os trabalhos”.

Os interessados em participar como ouvinte poderão se inscrever para acompanhar as apresentações de uma sala virtual.

“Por ser uma atividade nova e diferenciada, a forma on-line do CIC é um desafio tanto para a comissão organizadora como para os participantes. A pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação convida os professores e alunos interessados em apoiar que nos procure, pois por ser concentrado em três dias e divulgação diferenciada, todo apoio é bem-vindo para o sucesso do evento”, finaliza.