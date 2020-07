Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente entrega novos veículos para fiscalização

Nesta segunda-feira (27), a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) entregou 32 caminhonetes modelo Fiat Toro 4×4, que serão distribuídas entre a sede e as 14 regionais da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (CFB) e substituirão parte da frota com mais de dez anos de uso.

“Estamos sempre melhorando as condições de trabalho, equipando com tablets e novos veículos, por exemplo. É um reconhecimento do trabalho que tem sido feito no estado de São Paulo para a população”, destacou o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido.

Os veículos serão utilizados em operações para fiscalizar desmatamentos, extrações ilegais, focos de incêndio e monitoramento das Unidades de Conservação. Desde o início do ano, as equipes de fiscalização emitiram 12.040 autos de infração ambiental, dos quais aproximadamente 4.100 são referentes a flora.

“Eles são mais adequados para o trabalho de fiscalização que desenvolvemos no estado e permitirá acesso a terrenos mais acidentados, bastante comuns na rotina diária. Teremos mais celeridade nas operações”, explicou o coordenador da CFB, Sergio Marçon.

Eficiência

Pela primeira vez, a modelagem de contrato de locação de frotas foi adotada pela SIMA como uma estratégia para otimizar os custos e ganhar eficiência. Entre as vantagens estão a manutenção facilitada (gastos são de responsabilidade do contratante), maior eficiência (carros à disposição), menos burocracia (com as taxas de licenciamento e seguros) e pacote de serviços de acordo com a necessidade.

O valor do investimento, de R$ 1.299.997,44 ao ano, é proveniente da Taxa Ambiental Estadual e não impacta no Tesouro Estadual.