Secretaria de Assistência Social de Adamantina entrega “kits julinos”

Foram beneficiados todos os atendidos pelo CRAS, CREAS e Projeto Asa

Apesar da pandemia ter impossibilitado a realização das festas juninas e julinas devido a aglomeração e alta transmissão da COVID-19, a Secretaria de Assistência Social entregou para os seus atendidos “kits julinos”.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Adamantina atende 120 famílias e para todas elas foram entregues os “kits julinos” contendo pipoca doce, pé-de-moleque, paçoca, doce de abóbora e outros.

A secretária de assistência social, Andreia Regina Ribeiro, explica que essa medida foi tomada como uma forma de amenizar esse período tão difícil pelo qual todos estão passando.

“A entrega foi executada com todas as medidas de prevenção que são fundamentais em tempos de pandemia. Todos de máscara com álcool em gel para fazer a higienização das mãos e, ainda, o respeito ao distanciamento social”, assegura.

No Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) que é responsável pelos serviços de proteção social básica, de convivência e fortalecimento de vínculos e, ainda, de atenção integral a família são atendidas 250 famílias, todas elas também receberam o kit.

Os idosos atendidos pelo CRAS e pelo CREAS receberam os kits em casa. Uma equipe da pasta esteve de casa em casa realizando a entrega e evitando assim que esse grupo de risco ficasse exposto. Os assistidos pelo Projeto Asa também receberam o kit, 110 crianças foram beneficiadas.