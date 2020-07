REDE SETE SUPERMERCADOS: qualidade e diversidade em hortifruti

O Rede Sete Supermercados de Adamantina oferece qualidade e diversidade em seu setor de hortifruti.

Com frutas, verduras e legumes fresquinhos diariamente, o Rede Sete é um dos mais completos no segmento e oferece sempre o melhor para os clientes de Adamantina e região. Sua equipe de profissionais se dedica para que todos os produtos oferecidos estejam sempre higienizados e dentro do mais alto padrão de qualidade que é a marca registrada da empresa.

Além de contar com fornecedores de renome, o Rede Sete também acredita e faz questão de prestigiar os agricultores de Adamantina e região, disponibilizando os seus produtos e proporcionando aos clientes qualidade e a certeza de estar levando para sua casa, empresa e outros segmentos o alimento de qualidade produzido por quem realmente entende do assunto.

O Rede Sete Supermercados de Adamantina fica na Avenida Rio Branco, 1171.