Motorista fica ferido após capotar carro

Um motorista sofreu ferimentos leves após capotar o carro na Rodovia SP-095, próximo ao bairro Florianópolis, entrada de Jaguariúna (SP), na tarde desta quarta-feira (29). Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi ao local para prestar auxílio ao condutor.

Apesar do acidente, nenhuma pista da rodovia precisou ser interditada e não houve registro de lentidão no local, já que o veículo foi parar no acostamento.