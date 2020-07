Mais de 20 kg de droga são encontrados em propriedade rural em operação policial

Policiais Civis da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Assis receberam informações de que o procurado H.D.S., 34 anos estaria homiziado em um sítio na área rural do município, localizado no Bairro Água do Capão Redondo. A informação dava conta de que no local, H.D.S., estaria armazenando grande quantidade de drogas.

Diante da informação os policiais realizaram um levantamento prévio do local e elaboraram o Relatório de Investigações que subsidiou a representação da Autoridade Policial, Dr. Marcelo Armstrong Nunes, pela expedição do Mandado de Busca e Apreensão, deferida pelo Poder Judiciário. Na manhã desta terça-feira (28), com o apoio dos policiais militares da Força Tática, diligenciaram até a propriedade rural para dar cumprimento ao mandado.

Os policiais realizaram o cerco, sendo que P.S.S. conseguiu fugir do local com seu veículo e na fuga tentou atropelar um dos policiais, abandonando o veículo em mata nas proximidades. Outros policiais que se aproximavam da residência, visualizaram o investigado H.D.S. e outro indivíduo, identificado pelos documentos aprendidos na casa como sendo M.L.C., de 49 anos, que também empreenderam fuga do local, correndo para uma mata que fica ao lado da casa.

Na residência, foram encontradas e apreendidas duas sacolas contendo 26 tijolos de maconha, totalizando 20.260 gramas, além de uma porção a granel da mesma substância entorpecente; a importância de R$ 159,90 entre cédulas e moedas; 03 aparelhos de celulares; 02 tablets; e vários documentos em nome de M.L.C. e de P.S.S. No local também foi localizada e apreendida uma motocicleta.