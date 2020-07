Iluminação no Parque dos Pioneiros está em funcionamento

Academia ao ar livre, parquinho e área esportiva são os pontos beneficiados

As melhorias no Parque dos Pioneiros não param. Ano passado, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, Planejamento e Desenvolvimento e Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), executou a troca da galeria principal e das galerias paralelas.

Ainda no ano passado, um novo parque infantil foi instalado. Agora, segue em construção uma praça de eventos que contará com banheiros, arquibancadas, alambrado e quadra. Essa obra está em execução por meio de um convênio entre a Prefeitura de Adamantina e o Ministério do Esporte.

Para a execução da obra, o repasse destinado ao município foi de R$250 mil reais e a Prefeitura entrou com contrapartida de R$133.507,80. O espaço ganhou no fim do ano passado um parque infantil.

Atualmente, a SAAMA está no local preparando a terra para o plantio de grama e a construção de dois campos de futebol. Além disso, a Secretaria de Obras está executando uma obra secundária no local que objetiva impedir que a água da chuva adentre o espaço causando erosões.

Adamantina é Município de Interesse Turístico (MIT)

Depois de ser classificada em 2019 pelo Governo do Estado de São Paulo como Município de Interesse Turístico (MIT), Adamantina pode pleitear recursos para investimentos e melhorias turísticas.

Com isso, foi possível executar a iluminação da academia ao ar livre, do parquinho e, ainda, da área esportiva que tem no local. O convênio firmado com o Governo do Estado resultou no recebimento de repasse no valor de R$315.930,91 e em contrapartida, o munícipio emprego R$24.126,44.

Conforme explica o secretário de planejamento, João Vitor Marega, a implantação da iluminação no Parque dos Pioneiros visa possibilitar que o espaço seja usado também durante a noite seja para caminhada, prática esportiva e diversão para as crianças e com mais segurança.