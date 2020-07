Caminhão carregado com pneus pega fogo

Um caminhão carregado com pneus pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (29), no Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas (SP). Todas as faixas da rodovia nos dois sentidos (Bandeirantes e D.Pedro I) precisaram ser interditadas para o Corpo de Bombeiros atuar no combate às chamas. O motorista da carreta não ficou ferido.