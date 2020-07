Quase 1,2 milhão de funcionários com carteira assinada foram demitidos

O Ministério da Economia afirmou nesta terça-feira (28) que o Brasil perdeu quase 1,2 milhão de postos de emprego com carteira assinada no primeiro semestre de 2020. Ao todo, 7.916.639 funcionários foram demitidos, contra 6.718.276 admissões. O saldo é a diferença entre os dois números.

Somente em junho, 10.984 vagas foram perdidas (895.460 contratações e 906.444 desligamentos). Em maio, a perda havia sido de 350.303 vagas, sucedendo o fundo do poço de abril com fechamento de 918.296 postos de trabalho, e a destruição de 259.917 vagas em março.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O fechamento líquido de 10.984 vagas de trabalho com carteira assinada em junho seria piro se não fosse a agropecuária e a construção civil no mês passado. Mesmo com a pandemia de covid-19, houve um saldo positivo de 36.834 contratações no campo. Na construção civil, foram recuperadas 17 270 vagas no mês passado.