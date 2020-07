Prefeitura de Adamantina executa recapeamento asfáltico em diversos pontos da cidade

Recursos próprios são usados nessa ação

Com o objetivo de melhorar a malha viária dos bairros do município, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, está executando o recapeamento asfáltico em diversos pontos da cidade.

Já foram beneficiados até o momento, o pátio da Feira, a Avenida Francisco Bellusci e, ainda, o Jardim Brasil. Agora, o bairro Jardim Adamantina receberá a melhoria.

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) já está executando o serviço preliminar que consiste na poda das árvores dos trechos que irão receber as melhorias. Tal medida, é necessária para que o caminhão de asfalto consiga trafegar sem nenhum tipo de impedimento.

Relembre

A Prefeitura de Adamantina já investiu em recursos próprios o montante de R$ 289.174,65 para recapeamentos. Ao todo, foram melhorados 10.228,95 metros quadrados.

Os trechos beneficiados foram: Rua Deputado Salles Filho (trecho entre a Rua Dona Josefina Dall Antônia Tiveron e Avenida Capitão José Antônio de Oliveira); Rua Euclides da Cunha (trecho entre Avenida Rio Branco e Alameda Dr.Armando de Salles Oliveira); Rua Osvaldo Cruz (trecho entre Alameda Navarro de Andrade e Rua Dona Josefina Dall Antônia Tiveron; Avenida Adhemar de Barros (trecho entre Alameda Armando de Salles Oliveira e Avenida Rio Branco) e Avenida Adhemar de Barros (trecho entre Avenida Rio Branco e Alameda Navarro de Andrade).

Além dos bairros que já foram beneficiados e que serão recapeados, a cidade foi beneficiada na última semana com o montante de mais de 700 mil reais destinado pelos deputados federais Fauto Pinato e Gilberto Nascimento, com apoio do deputado Estadual Ed Thomas para recapeamento asfáltico.

Serão beneficiadas a Rua Quintino Bocaiúva, trecho entre Av. Hermenegildo Lopes Pedroso e Campus III UniFAI. Recentemente, foi executado o recapeamento do trecho Rua Siqueira Campos e Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso. Com mais esse montante, será possível realizar a recuperação da via por completo.

O convênio possibilitará as obras de recapeamento asfáltico da Alameda Padre Nóbrega, trecho entre Hermenegildo Romanini na altura da Praça Prestes Maia (antigo almoxarifado), até a Rua Santa Catarina e Avenida da Saudade, trecho entre Alameda Francisco José de Azevedo e a Estrada da Servidão até a entrada do Jardim Europa, após o cemitério.

Com esses recursos, serão beneficiados os bairros Parque Itapuã, Vila Joaquina, Centro, Jardim Ipiranga, Conjunto Ipê, Parque Residencial Jaraguá, Desmembramento Kobori e Parque Cecap.

A licitação para a execução do recapeamento acontecerá no dia 07 de agosto e depois disso, é necessário aguardar a liberação da Caixa Econômica Federal para que as obras tenham início.