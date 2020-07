Número de casos positivos da Covid-19 em Adamantina dobrou em julho e já é o mês com mais confirmações

Nas últimas semanas os Boletins Informativos da Covid-19 em Adamantina, atualizados diariamente pela Prefeitura do Município, têm trazido sempre entre 3 e 7 novos casos confirmados, uma quantidade elevada se comparada com os dados divulgados nos meses anteriores.

Diante da alarmante situação, o Folha Regional fez um levantamento sobre os registros nesse período. Julho, sem qualquer dúvida, está sendo o mês com maior número de novos casos. No dia 1º havia 57 positivos e no último dia 23 já eram 114. Ou seja, em 23 dias a quantidade de confirmados exatamente dobrou com os novos 57 notificados. No mês todo de junho os dados são inferiores. Dia 1º constavam 33 confirmados e dia 30 fechou com 56. Portanto, uma elevação de 23 positivos. Se a comparação estendida para o prazo de um mês os números são ainda mais alarmantes.

O Boletim do dia 24 de junho mostrou 45 confirmações, enquanto o do dia 23 de julho (quinta-feira passada) havia já 114 positivados. Um avanço de 69 casos. Na edição de sábado passado (18) o Folha Regional trouxe a resposta dada à reportagem pelo secretário municipal de Saúde, Gustavo Tanigushi Rufino, a respeito da progressão dos casos de Covid-19 em Adamantina e a diferença nas quantidades diárias registradas.

Segundo informou, o Ministério da Saúde adotou um ‘novo protocolo de testagem/ exames’ e passou para os municípios seguirem. “Antes eram testadas apenas as pessoas que integram os grupos de risco da Covid-19 assintomáticos (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas e outras comorbidades) e profissionais da Saúde assintomáticos. Agora, com a nova determinação do Ministério da Saúde, está sendo testada a população em geral”, esclareceu o secretário. E complementou: “Ou seja, além dos profissionais, todas as pessoas que vêm no Centro de Saúde (próximo à Santa Casa) com síndrome gripal é testada, independente do tempo que apresentam os sintomas. Assim, a possibilidade de detecção de novos casos positivos também foi ampliada, o que explicaria esse aumento diário”.