“LIVE” COM DISCENTES E DOCENTES DEPOIS DE 15 ANOS…

“A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.” (Vinicius de Moraes)

Sérgio Barbosa (*)

Nesta terça-feira, 28, à partir das 18h, está programada uma LIVE entre os discentes diplomados da Primeira Turma do Curso de Jornalismo da FAI/UNIFAI (julho/2.005) e os docentes que atuaram com os mesmos na área acadêmica nos quatro anos do Curso…

A proposta deste encontro virtual está de acordo com este novo tempo novo que se chama hoje em tempo de Pandemia, portanto, trata-se de uma oportunidade para muitos desencontros entre todos/as que confirmaram presença na LIVE…

Também, alguns não tiveram mais contato depois da Formatura e este encontro vai ser uma excelente oportunidade para trocas diversas em todas as áreas de atuação dos discentes no mercado, bem como, para que ocorra uma integração ampla, geral e irrestrita com os docentes da Turma…

A proposta da LIVE está de acordo com os interesses entre todos/as os/as participantes que confirmaram presença, assim, existem muitas possibilidades para que todos/as possam participar deste processo interativo em tempo de pós-globalização midiática…

Está confirmados/as a participação dos/professores/as, a saber: Ricardo Torquato, Ieda Borges, Cássia Popolin, Sérgio Barbosa, Cacá Haddad e Ana Maio, entretanto, existe a possibilidade de outros/as confirmarem a participação até o início da LIVE…

Do outro lado, ou seja, dos ex-alunos/as e hoje, JORNALISTAS DIPLOMADOS/AS e atuando no mercado em áreas afins, estão confirmados/as: HEVEVELIN, RICARDO, SÉRGIO, CLAÚDIO, MAURÍCIO, GIULIANO e RAQUEL de um total de oito formandos/as…

Assim, tal iniciativa deve ser a primeira LIVE que ocorre na instituição com esta proposta de integrar os/as diplomados/as e professores/as, ainda, o moderador do encontro será o Jornalista RICARDO BISPO com apoio técnico via plataforma do Jornalista GIULIANO PANVÉCHIO, sendo que ambos fazem parte deste seleto Grupo de Diplomados/as do Curso de Jornalismo da FAI/UNIFAI, turma de Julho de 2.005…

___________________________

(*) professor da UNIFAI.