Formada Comissão Especial de Estudos que reformará Regimento Interno do Poder Legislativo

Está definida a Comissão Especial de Estudos que ficará responsável em reformar o Regimento Interno do Poder Legislativo de Adamantina.

A nomeação ocorreu por meio do Ato nº 002/2020 assinado pelos integrantes da Mesa da Câmara Municipal. Composta pelos vereadores Alcio Ikeda (presidente), Hélio José dos Santos (vice-presidente), Dinha Santos Gil (membro) e Paulo Cervelheira (membro), a CEE iniciou oficialmente os trabalhos no dia 22 de julho (quarta-feira passada) e deverá finalizá-los dentro de 90 dias. Entre as mudanças previstas estão o realinhamento do texto do Regimento Interno que, apesar de ter recebido algumas alterações nos últimos anos, foi promulgado em 1999.

Com as prováveis modificações o Regimento deverá ficar mais adequado ao Ordenamento Jurídico vigente, além de tentar modernizar os processos internos dos trabalhos, dando maior eficiência e transparência.