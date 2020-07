Criança morre aos 4 anos vítima de Coronavírus

Isabela era americanense e atualmente vivia em Santa Bárbara d’Oeste, ela contraiu a doença no início do mês, ela lutou contra o vírus por 20 dias internada no hospital da PUC em Campinas mas não resistiu e veio a óbito na manhã dessa segunda-feira.

Seus pais também contraíram a doença mas venceram.

O corpo da criança foi sepultado as 13:15 no cemitério do Parque Gramado em Americana após minutos de velório.

A escola onde a criança estudava prestou homenagem nas redes sociais:

“Amigos, conhecidos, familiares da Isabela, que momento difícil que abala nosso alicerce! Lembremos do seu encanto, da sua alegria do seu jeitinho… Confiemos em Deus nosso Pai, confiemos que ela será recebida por Jesus e tenhamos certeza que será recebida na casa do Pai. missão se encerrou na terra e será recebida e amparada junto ao nosso Deus de infinita bondade. Nós muitas vezes não entendemos, mas Deus na sua infinita bondade sempre faz o melhor para todos! Confiemos, façamos orações. Jesus conforte o coração de todos. fé! Nossos sentimentos! EMEI Prof. Rita de Cassia e Casa da Criança”.

Segundo informações de amigos, Isabela que não tinha problemas de saúde teve complicações nos rins, foi intubada e teve morte encefálica decretada.