Carreta fica destruída após incêndio

Uma carreta foi completamente consumida pelas chamas por volta das 16h30 da tarde desta terça-feira (28) na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) em Assis (SP).

De acordo com as primeiras informações, o caso foi registrado na altura do quilômetro 442, no trevo de acesso à Platina (SP).

A equipe do Corpo de Bombeiros de Assis foi acionada e conseguiu controlar as chamas do veículo, que ficou destruído.

Segundo informações de populares, o motorista conseguiu escapar ileso do incêndio.

Ainda não há informações sobre o que teria sido a causa do incêndio.