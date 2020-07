Três pessoas ficam feridas em acidente

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na madrugada deste domingo (26) por volta das 03 horas em Presidente Venceslau. Os veículos se chocaram no cruzamento da avenida João Pessoa com a rua General Câmara.

Três pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros até o Pronto Socorro da Santa Casa.

As vítimas estavam no Ford Fiesta que teve a parte dianteira danificada no impacto. O veículo permaneceu no local do acidente.

De acordo com relatos das autoridades policiais, o outro carro envolvido no acidente evadiu-se do local.

A polícia apura as causas do acidente.