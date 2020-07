Suspeito de matar homem a tiros se entrega à Polícia

Se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (27) o suspeito de matar a tiros um rapaz de 25 anos em Martinópolis no fim de semana. Por não estar no período de flagrante, o indivíduo foi ouvido e liberado. Na ocasião, ele também entregou um revólver de calibre 38 que teria sido usado no crime.

Conforme contou o delegado Airton Roberto Guelfi, durante o fim de semana foram realizados diversos trabalhos de investigação e diligências, e o suspeito foi convencido a se apresentar na Delegacia da Polícia Civil.

Na manhã desta segunda-feira, acompanhado de um advogado, o homem de 28 anos foi até a unidade e relatou que ele e a vítima já tiveram brigas, inclusive com registro policial, e que “vinha sendo ameaçado pelo rapaz”. “Com medo”, o indivíduo resolveu comprar uma arma de fogo e cometer o crime, de acordo com o delegado.

Após a conversa, o indivíduo também entregou a arma de fogo e relatou que as cápsulas deflagradas haviam sido descartas em uma estrada durante a fuga. Foram realizadas diligências, mas não as localizaram.

Por ora, o indivíduo foi ouvido e liberado, pois já não cabia flagrante, conforme rege a lei, mas ele foi indiciado por homicídio simples.