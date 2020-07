REVIVER ADAMANTINA: DESBRAVAMENTO DE ADAMANTINA 1939

O Patrimônio sendo desbravado, com a visita dos primeiros compradores de lotes de terras.

Em destaque de terno preto, Antônio Goulart Marmo, na época representante da CAIC – Companhia de Agricultura, Imigração e Colonização.

Tomou posse como o primeiro prefeito de Adamantina, no dia 2 de abril de 1949. Ihity Endo também de terno, foi um dos propulsores da colonização da gleba.

A CAIC na época era dirigida pelo engenheiro agrônomo Edmundo Navarro de Andrade e pelo Dr Heitor Freire de Carvalho. As matas foram derrubadas graças ao empenho de Antonio Schimdt Vilela, com planejamento do engenheiro Arno Kieffer.

Os serviços topográficos foram realizados por Antonio Félix de Freitas, Ídolo Guastaldi, Paulo Camargo, Antônio (Toti), Alípio Camargo de Oliveira e Izamu Iamaguchi.

No Álbum de Adamantina 1959, consta que as “datas” eram vendidas entre CR$ 500,00 à CR$ 1.500,00, em 30 prestações mensais.

Os lotes de terras por um preço médio de CR$ 750,00 o alqueire, com quatro anos de prazo, sem juros.