Quartas de final do Paulistão: veja datas, horários, locais e transmissão dos jogos

Todos os duelos serão em partida única. Os vencedores estarão classificados para as semifinais, que também serão disputadas no domingo, novamente em jogo único – apenas a final terá ida e volta. Em caso de empate, a disputa será nos pênaltis.

As finais começarão a ser disputadas na quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30. A grande decisão está prevista para o sábado seguinte, 8 de agosto, às 16h30. É o fim de semana em que também começa o Brasileirão – os finalistas do Estadual devem ter suas partidas adiadas na primeira rodada do campeonato nacional.