Prefeitura de Adamantina executa obra secundária no Parque dos Pioneiros

Ação objetiva impedir que a água da chuva adentre o parque causando erosões

Depois de realizar a troca da canalização principal do Parque dos Pioneiros, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, segue executando uma obra secundária no local. A ação em execução no momento objetiva impedir que a água da chuva adentre o espaço causando erosões.

O secretário de obras, Wellington Zerbini, explica que durante a troca da galeria principal, foram executadas ainda a substituição de todas as galerias paralelas. “Agora, estamos trabalhando para aumentar a captação de água em torno do parque. Essa ação tem como objetivo evitar que o parque sofra com erosões”, explica.

Paralelamente a essa ação, segue em execução no parque a construção de dois campos de futebol. A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) está preparando a terra para que o plantio de grama seja feito no local.

Além disso, segue em construção no Parque dos Pioneiros uma praça de eventos que contará com banheiros, arquibancadas, alambrado e quadra. Essa obra está em execução por meio de um convênio entre a Prefeitura de Adamantina e o Ministério do Esporte.

Para a execução da obra, o repasse destinado ao município foi de R$250 mil reais e a Prefeitura entrou com contrapartida de R$133.507,80. O espaço também ganhou no fim do ano passado um parque infantil.