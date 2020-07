Mortes causadas pela Covid-19 chegam a 87 mil no Brasil, diz Ministério

555 mortes causadas pela Covid-19 foram registradas nas últimas 24 horas no Brasil, de acordo com o boletim oficial do Ministério da Saúde deste domingo (26). Ao todo, a doença já foi a causa de 87.004 óbitos no país, além de 2,4 milhões de casos confirmados, sendo 24.578 registrados de ontem para hoje.

A contagem de casos realizada pelas Secretarias Estaduais de Saúde inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas; ou seja, neste último caso são pessoas que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.

Ainda segundo a atualização, a taxa de letalidade permanece em 3,6%. Já a taxa de mortalidade, que aponta o impacto dos óbitos a cada 100 mil habitantes, é de 41,4. Atualmente, o Brasil é o segundo país mais atingido pela Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

São Paulo segue como o estado mais atingido pela doença no país, liderando tanto o número de casos (483.982) quanto os óbitos causados pela doença (21.606). Já o segundo estado com mais casos é o Ceará (162.085), seguido pelo Rio de Janeiro (156.325).