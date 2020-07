Mortes caem nas rodovias paulistas nos primeiros seis meses deste ano

A pandemia de Covid-19 não foi capaz de derrubar drasticamente o tráfego nas rodovias paulistas, no primeiro semestre deste ano, como seria possível imaginar. O fluxo permaneceu praticamente estável. No entanto, os números de mortes, de feridos e de acidentes caíram nos primeiros seis meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, nas estradas de São Paulo. Na região de Bauru, por exemplo, a queda no volume de óbitos foi de 6,9%, de acordo com o Infosiga.

Neste ano foram 27 mortes, contra 29 em 2019, no mesmo período. Se ampliarmos a avaliação incluindo todo o território paulista, a queda foi mais expressiva: 17,6% nos dados de mortes, 22% de feridos e 24,6% de acidentes, nos seis primeiros meses.

Os dados são do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e da Polícia Rodoviária. Eles mostram ainda que, no início da pandemia do novo coronavírus, houve queda de tráfego nas estradas, em março e abril. Porém, depois, em maio e junho deste ano, a movimentação foi maior em relação aos mesmos meses do ano passado. Cresceu 6% em maio e 6,5 em junho.

O contexto deixou o fluxo praticamente estável no semestre, com ligeira queda de 0,5% – de 88,1 milhões de veículos no ano passado para 87,7 milhões em 2020.

De acordo com o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, a explicação para a redução dos acidentes se deve, principalmente, à diminuição do consumo de bebidas alcoólicas em razão do fechamento de bares e restaurantes.

“A queda é expressiva e é um motivo para comemorar, pois estamos salvando vidas e evitando sobrecarga nos hospitais justamente em um momento de grande dificuldade por causa da pandemia do coronavírus”, afirmou.

Em todo o período de quarentena, o Governo de São Paulo não impôs restrição na utilização das estradas paulistas, mas intensificou a fiscalização e as orientações educativas, em parceria com a Polícia Rodoviária, nas principais rodovias do Estado, informa a assessoria de imprensa.