Hélio Santos acha improvável uma coligação com o partido de Cardim e mantém pré-candidatura à prefeito

O entrevistado do Folha Regional, tendo como tema o cenário político adamantinense para as Eleições Municipais 2020, é o vereador que exerce o quarto mandato na Câmara Municipal, Hélio José dos Santos (PL), que mantém pretensão de ser candidato a prefeito. “Confirmo minha précandidatura ao Executivo.

Apenas reitero que somente serei candidato se for indicado para a missão, representando o desejo de uma coligação de partidos políticos que congregam dos mesmos valores, princípios e que pensam na política como uma importante ferramenta para melhorar a vida das pessoas, sobretudo daquelas mais simples e humilde da nossa comunidade”, disse.



Questionado sobre, caso surja um convite no futuro, aceitar ser candidato a vice do prefeito Márcio Cardim no pleito deste ano, Hélio afirmou que nunca trabalhou com essa possibilidade, muito menos atuou no cenário político local com esse desejo.

“Não que seja desonroso ser candidato à vice do prefeito Márcio Cardim, mas a minha vida profissional de supervisor de ensino (a fonte de renda que garante as necessidades básicas da minha família) seria muito prejudicada”. E acrescentou: “Ademais acho improvável uma coligação com o partido do atual chefe do executivo”.

Hélio garantiu que o Partido Liberal em Adamantina tem excelentes – e citou Celso Osmar Mastellini, Fábio Roberto Amadio e Sérgio Genaro – para compor com muita honra e brilho qualquer chapa de uma candidatura a prefeito de Adamantina nas próximas eleições.

Com relação à articulação para pleito deste ano, o précandidato revelou que o PL tem mantido diálogos oficiais e informais com alguns partidos que estarão disputando as eleições. “Em todos esses momentos temos ressaltado que o Partido Liberal pretende desempenhar um papel de protagonista, com um lançamento de uma candidatura majoritária (candidato a prefeito ou vice-prefeito) e uma chapa completa de vereadores”. E embasou a ideia na conquista de importantes recursos para a cidade (APAE, Clínica Pai Nosso Lar, Lar dos Velhos), além de recursos e benefícios investidos na infraestrutura urbana (pavimentação asfáltica), na saúde e educação, com destaque para a conquista do MIT – Município de Interesse Turístico para Adamantina, que já liberou neste ano quase R$400 mil para Adamantina.